06.04.2021 (07:00)

29 военных оркестров обеспечат проведение 10 военных парадов на территории ЮВО

Для музыкального обеспечения десяти военных парадов в зоне ответственности Южного военного округа (ЮВО) задействовано 29 военных оркестров.

В составе парадных расчетов к тренировкам приступили 700 военных музыкантов и дирижеров. Наиболее крупный сводный оркестр будет представлен на параде Победы в Ростове-на-Дону. Около 150 музыкантов четырех воинских частей ЮВО и военного оркестра объединенного стратегического командования ЮВО исполнят военные марши под управлением восьми дирижеров.

Второй по численности музыкантов военный парад состоится в Волгограде. В городе-герое к подготовке торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы, приступили более 90 музыкантов под управлением пяти военных дирижеров из состава четырех воинских частей из Волгоградской и Ростовской областей.

По 70 военных музыкантов будут маршировать в парадном строю в Новороссийске и Владикавказе. В остальных городах в составе сводных оркестров в военных парадах будет задействовано от 40 до 60 военных музыкантов.

Напомним, что на территории ЮВО 9 мая с.г. спланировано проведение десяти военных парадов, посвященных 76-летию победы в Великой Отечественной войне, в том числе в четырех городах-героях: Волгограде, Керчи, Новороссийске и Севастополе, а также в шести городах – местах дислокации объединений военного округа – Ростове-на-Дону, Владикавказе, Новочеркасске, Ставрополе, Симферополе и Каспийске.

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