06.04.2021 (06:00)

Экипажи Ка-52 «Аллигатор» направлены для авиационной поддержки мотострелков ЮВО в Абхазии

Авиационную поддержку действий мотострелковых подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии окажут разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» в ходе плановых тактических учений.

Звенья вертолетов армейской авиации объединения ВВС и ПВО округа нанесут поражение условному противнику на переднем крае вдоль береговой лини Черного моря, а также обеспечат прикрытие разнородных подразделений в учебном бою.

В ходе контрольной проверки войск за зимний период будет отработано применение межвидовых подразделений российской военной базы ЮВО в Абахазии и вооруженных сил закавказской республики.

Плановые учения планируется провести в текущем месяце на полигонах Гудаута, Цабал и Нагвалоу в условиях горно-лесистой местности и морского побережья.

Всего к учениям в рамках контрольной проверки планируется привлечь около 1,5 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовать свыше 500 единиц боевой и специальной техники, в том числе современные танки Т-72Б3 и бронетранспортеры БТР-82АМ.

Контрольная проверка войск ЮВО за зимний период обучения проводится под руководством командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова. К ней привлекаются войска всех объединений округа, в том числе Черноморского флота и Каспийской флотилии. Комиссиями вышестоящих органов военного управления также ведется проверка укомплектованности и обеспеченности войск, их способность выполнить нормативы, установленные требованиями боевой и оперативной подготовки.

Контрольная проверка войск ЮВО за зимний период обучения проводится по утвержденному плану подготовки войск на 2021 год.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице