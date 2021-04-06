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06.04.2021 (05:00)

Военнослужащие ТОФ с Камчатки прибыли в Хабаровск для участия в параде Победы

Военнослужащие соединений и частей Войск и сил на Северо-востоке России и подводных Сил Тихоокеанского флота примут участие в параде Победы, который пройдет 9 мая в Хабаровске.

Самолетом военно-транспортной авиации Ил-76 110 военнослужащих Камчатского соединения морской пехоты были доставлены в Хабаровск, где вскоре приступят к совместным с войсками гарнизона тренировкам.

Еще до вылета с Камчатки, участники парадного расчета и знаменной группы провели несколько частных тренировок и подготовили парадную форму одежды, а также прошли профилактическую вакцинацию от новой коронавирусной инфекции препаратом «Гам-КОВИД-ВАК».

Планируется, что через несколько дней из Петропавловска-Камчатского в Хабаровск отправятся еще более 100 военнослужащих, которые также будут задействованы в тренировках Парада.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
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Метки:
Тихоокеанский флот
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