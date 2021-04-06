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06.04.2021 (04:00)

На Камчатке начинается проверка уровня физической подготовленности военнослужащих

В Войсках и силах на Северо-востоке России и на Подводных силах Тихоокеанского флота начинаются контрольные занятия по физической подготовке, основной целью которых будет проверка уровня физической подготовленности у военнослужащих всех категорий.

В зависимости от возрастной категории, военнослужащие будут сдавать от трех до пяти нормативов на силу, быстроту и выносливость. Также специально сформированная комиссия в зависимости от категории военнослужащего будет принимать зачет по военно-прикладному навыку.

Кроме того, личный состав Камчатского соединения морской пехоты ТОФ будет сдавать зачеты по основам рукопашного боя, преодолению препятствий и метанию гранат на дальность.

В ходе контрольной проверки будет проверено свыше 7 тыс. военнослужащих ОКСВ.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
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Метки:
Тихоокеанский флот
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