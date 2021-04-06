06.04.2021 (03:00)
Фрегат «Маршал Шапошников» выполнил пуск крылатой ракеты «Калибр» из акватории Японского моря
Сегодня фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» из акватории Японского моря впервые произвёл пуск крылатой ракеты «Калибр» по наземной цели.
В расчетное время ракета прибыла на полигон в район мыса Сюркум, где поразила береговую мишенную позицию. Дальность стрельбы по цели превысила 1000 километров.
Выполнение ракетной стрельбы обеспечивали корабли и суда Тихоокеанского флота, а также самолёты и вертолёты морской авиации, которые закрывали опасный для судоходства район акватории и воздушное пространство.
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