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06.04.2021 (03:00)

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе инициировали акцию «История семьи – история Победы»

Военнослужащие российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе инициировали акцию, посвященную 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне под названием «История семьи – история Победы».

Начало акции было положено у памятника 104-м воинам – выходцам из села Ханабад Аскеранского района Нагорного Карабаха, погибшим в 1941-1945 годах на фронтах в боях против гитлеровской коалиции.

Для того, чтобы повысить среди подрастающего поколения интерес к теме Великой Отечественной войны и не допустить искажения истории, военнослужащие российского миротворческого контингента впредь будут регулярно принимать участие в проведении уроков Мужества. Вместе с учителями миротворцы будут регулярно встречаться со школьниками и студентами и рассказывать им о подвигах героев войны 1941-1945 годов.

Помимо акции «История семьи – история Победы» Центром гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента во взаимодействии с администрациями Мардакертского, Мартунинского и Аскеранского районов инициировано проведение работ по благоустройству памятников и монументов воинам, уходившим на фронт из Нагорного Карабаха и погибшим в годы Великой Отечественной войны.

 Эти акции, проводимые при непосредственном участии военнослужащих российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе, продлятся до 9 мая – Дня Победы.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

При содействии российских миротворцев в пострадавших от ведения боевых действий районах продолжается восстановление жизненно важных инженерных коммуникаций.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Миротворческие операции , Миротворец
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