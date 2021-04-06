06.04.2021 (01:00)

Курсанты РВВДКУ имени генерала армии В.Ф.Маргелова стали победителями снайперской дуэли в Ульяновске

На полигоне «Поливно» Ульяновского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения лучшие снайперы ВДВ соревновались в упражнении «Дуэль» этапа Воздушно-десантных войск конкурса по полевой выучке среди снайперов (снайперских пар) «Снайперский рубеж», проводимого в рамках Армейских международных игр «АрМИ-2021».

В рамках упражнения, снайперские пары соревновались в стрельбе из СВД по двум специальным мишеням (металлический гонг размером до 30 см), на дальности до 400 м.

Упражнение выполняли по две снайперские пары одновременно, с исходного рубежа из положения «лежа». По команде «Вперед» снайперские пары выдвигались на рубеж открытия огня (до 25 м). Изготавливались для стрельбы и поражали мишени на своем направлении. Арбитры на огневом рубеже наблюдали за результатами стрельбы и при поражении одной (двух) мишеней другой снайперской парой на ее направлении подавали команду «Стоп» (закрывая флажком прицел). Допускался дострел неизрасходованных патронов вторым снайпером, но при этом не разрешалось передавать боеприпасы друг другу.

Победившая снайперская пара продолжала выполнять упражнение вместе с другой снайперской парой, вышедшей в следующий тур выполнения упражнения. Проигравшая снайперская пара, выбывала из дальнейшего участия в упражнении. Победителем являлась снайперская пара, выигравшая в финальном туре упражнения.

В упорной и бескомпромиссной борьбе, победителем в упражнении «Дуэль» в дивизионе «Армейский снайпер» стала снайперская пара команды Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова. Второе место завоевала снайперская пара, представлявшаю Тульское гвардейское воздушно-десантное соединение. Почётное третье место завоевала снайперская пара Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения.

Ежегодный конкурс по полевой выучке среди снайперов (снайперских пар) проводится в рамках подготовки к участию команды ВДВ во всеармейском этапе конкурса.

Всего в конкурсе принимает участие около 100 военнослужащих в составе 8 команд в дивизионах «Армейский снайпер» и «Профессионал», представляющих все соединения, воинские части и учреждения Воздушно-десантных войск.

Команда, одержавшая победу в отборочном этапе, представит «крылатую пехоту» на Всеармейском этапе конкурса, который пройдет в мае текущего года.

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