06.04.2021 (00:30)

Определились победители Первого этапа Кубка Вооруженных Сил Российской Федерации по армейскому рукопашному бою

В Костроме завершились поединки Первого этапа Кубка Вооруженных Сил Российской Федерации по армейскому рукопашному бою, посвященному памяти участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Остальные 9 этапов будут проводиться в течение года в разных городах России, итоговым событием станет Финал Кубка Вооруженных Сил, который пройдет в центральном спортивном клубе Армии в городе Москва с 28 ноября по 1 декабря этого года.

Почетными гостями турнира стали представители командования войск РХБ защиты ВС РФ, руководство администрации Костромской области, участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, комитет по физической культуре и спорту Костромской области, Костромская региональная общественная организация «Костромская областная спортивная федерация армейского рукопашного боя».

В соревнованиях приняли участие 14 команд от Западного, Центрального, Восточного и Южного военных округов, подразделений войск РХБ защиты ВС РФ и 5 команд военно-учебных заведений Министерства обороны Российской Федерации: Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное ордена Суворова дважды Краснознаменное командное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова, г. Рязань; Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков, г. Краснодар; Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны (ЯВВУ ПВО), г. Ярославль; Военный университет, г. Москва; Военная академия МТО, г. Санкт-Петербург; Военный институт физической культуры, г. Санкт-Петербург и Военная академия РХБ защиты, г. Кострома.

Всего за победу боролись более 150 военнослужащих, среди которых 5 спортсменов имели звание мастера спорта, 75 – кандидата в мастера спорта, 70 – первого разряда.

В соответствии с Единой Всероссийской спортивной классификацией победителю этапа присваивается звание «Мастера спорта России», серебреному и бронзовому призеру присваивается спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта России» по армейскому рукопашному бою.

По итогам соревнований 1 место заняла команда Военной академии РХБ защиты, г. Кострома;

2 место – Военный институт физической культуры, г. Санкт-Петербург;

3 место – команда Воздушно-космических сил, г. Москва.

1 человек выполнил норматив мастера спорта, 19 человек – норматив кандидата в мастера спорта.

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