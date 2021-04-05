05.04.2021 (22:15)

Камышинским гвардейцам-десантникам рассказали об освоении космического пространства

В преддверии празднования 60-летия первого полета в космос для воинов-десантников Камышинского гвардейского десантно-штурмового соединения подготовлена передвижная стендовая выставка «Первый полёт человека в космос».

С военнослужащими соединения и подшефными юнармейцами города Камышин были проведены, беседы «Дорога к просторам вселенной» и «Первооткрыватели космоса», которые рассказали об истории покорения космоса и о первом человеке в мировой истории, совершившим полёт в космическое пространство.

В рамках кинолектория для военнослужащих был организован просмотр документального фильма «Звезда по имени Гагарин», о первом советском летчике-космонавте Юрии Алексеевиче Гагарине.

СПРАВОЧНО

12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток-1» стартовал с космодрома Байконур и впервые в мире совершил орбитальный облет вокруг нашей планеты.

Первый космический полёт длился 108 минут. За это время Юрий Гагарин сделал один виток по земной орбите и благополучно вернулся на Землю.



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