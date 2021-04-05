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05.04.2021 (22:00)

Фрегат «Адмирал Касатонов» приступил к проходу Ла-Манша

Сегодня фрегат Северного флота «Адмирал флота Касатонов» вошёл в пролив Ла-Манш со стороны Бискайского залива.

Несколько дней назад фрегат завершил выполнение задач своего первого дальнего похода в Средиземном море и вышел в Атлантические океан.

За время похода, который начался 30 декабря прошлого года, фрегат «Адмирал флота Касатонов» прошёл около 19 тысяч морских миль и посетил порты Алжира, Греции, Египта, Кипра, Сирии и Турции.

Дальний поход фрегата обеспечивают спасательный буксир «Николай Чикер» и средний морской танкер «Вязьма».

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот
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