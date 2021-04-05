05.04.2021 (22:00)
Фрегат «Адмирал Касатонов» приступил к проходу Ла-Манша
Сегодня фрегат Северного флота «Адмирал флота Касатонов» вошёл в пролив Ла-Манш со стороны Бискайского залива.
Несколько дней назад фрегат завершил выполнение задач своего первого дальнего похода в Средиземном море и вышел в Атлантические океан.
За время похода, который начался 30 декабря прошлого года, фрегат «Адмирал флота Касатонов» прошёл около 19 тысяч морских миль и посетил порты Алжира, Греции, Египта, Кипра, Сирии и Турции.
Дальний поход фрегата обеспечивают спасательный буксир «Николай Чикер» и средний морской танкер «Вязьма».
Новости по теме:
Морпехи и разведчики сухопутных войск Северного флота оттачивают воздушно-десантную подготовку в Заполярье
Мурманские нахимовцы, североморские кадеты и юнармейцы примут участие в военных парадах в честь Дня Победы в Мурманске и Североморске
Метки: