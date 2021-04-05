05.04.2021 (21:45)

Военнослужащие спортивной роты ЦСКА, деревни Ватутинки организовали урок шахмат для юнармейцев

Военнослужащие спортивной роты ЦСКА, дер. Ватутинки посетили Главный штаб Юнармии и познакомили юнармейцев с шахматной культурой.

Заместитель командира спортивной роты ЦСКА, дер. Ватутинки лейтенант Андрей Сбитнев провёл ознакомительный урок по игре в шахматы в Главном штабе Юнармии. Главной целью визита, было познакомить юнармейцев с шахматной культурой и историей ЦСКА.

Занятие прошло под девизом: «Шахматы - дисциплинируют ум и увеличивают скорость принятия решений - эти качества необходимы военнослужащим».

Во время урока офицер спортивной роты армейского Клуба познакомил юнармейцев с историей возникновения игры в шахматы, как развивались и как вообще появилось их название.

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