05.04.2021 (18:30)

Армейский дзюдоист стал победителем турнира мировой серии «Большой шлем» в Турции

Сержант Тамерлан Башаев, выступающий в весовой категории свыше 100 кг, стал обладателем золотой награды на турнире мировой серии «Большой шлем» в Анталье.

В финале армеец оказался сильнее японца Хисайоши Харасава. Победу спортсмену ЦСКА за минуту до гонга принесла удачная контратака в ответ на предпринятую Харасавой попытку броска.

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