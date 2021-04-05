05.04.2021 (18:30)
Армейский дзюдоист стал победителем турнира мировой серии «Большой шлем» в Турции
Сержант Тамерлан Башаев, выступающий в весовой категории свыше 100 кг, стал обладателем золотой награды на турнире мировой серии «Большой шлем» в Анталье.
В финале армеец оказался сильнее японца Хисайоши Харасава. Победу спортсмену ЦСКА за минуту до гонга принесла удачная контратака в ответ на предпринятую Харасавой попытку броска.
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