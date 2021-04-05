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05.04.2021 (21:30)

Более 150 воинских частей ЗВО на западе страны участвуют в контрольной проверке войск

Сегодня в соединениях и воинских частях Западного военного округа стартовала контрольная проверка войск за зимний период обучения.

«Контрольной проверке подвергнуты более 150 органов управления, воинских частей и организаций Балтийского флота, двух общевойсковых армий, танковой армии, Ленинградской армии ВВС и ПВО, дислоцированных в 26 субъектах запада страны», - сообщил командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлёв.

В ходе контрольной проверки военнослужащие в дневное и ночное время проведут боевые стрельбы с применением комплекса вооружения боевых машин, танков, артиллерийских систем, экипажи боевых самолетов и вертолетов осуществят пуски ракет и нанесение бомбовых ударов.

Разведывательные, инженерные, медицинские подразделения, соединения управления, материально-технического обеспечения отработают выполнение специальных задач.

Комиссии дадут объективную оценку полевой выучки как отдельных военнослужащих, так и экипажей, расчетов – вплоть до соединения включительно.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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