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05.04.2021 (21:15)

Воспитанники ГКОУ «Непоседы» вступили в отряд Юнармейцев

В подмосковной Балашихе состоялось торжественное мероприятие, посвященное вступлению в ряды Балашихинского отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Мероприятие прошло в Музее Войск противовоздушной обороны, расположенном в микрорайоне Заря города Балашиха.

Торжественную клятву произнесли воспитанники Государственного казенного образовательного учреждения для детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей «Непоседы». После торжественного ритуала новым юнармейцам были вручены и освещены береты.

Начальник штаба Балашихинского Юнармейского движения Вероника Бусыгина в своем выступлении отметила: «Ребята вступают в большую дружную семью. Этот отряд семьдесят седьмой в нашем городском округе».

В торжественном мероприятии приняли участие депутаты Московской областной Думы и Совета Депутатов городского округа Балашиха, а также представители общественных ветеранских организаций. Выступающие отмечали важность патриотического воспитания молодежи и пожелали юнармейцам успехов в военном деле и учебе.

В свою очередь юнармейцы выразили благодарность за организацию и проведение мероприятия командующему 1-ой армией противовоздушной и противоракетной обороны (особого назначения) генералу-лейтенанту Андрею Демину и сотрудникам Музя Войск ПВО за предоставленную возможность ознакомиться с уникальной экспозицией, посвящённой истории Войск ПВО.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Метки:
Юнармия , Воздушно-космические силы (ВКС)
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