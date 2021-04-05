Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

05.04.2021 (20:15)

В Военной академии РВСН прошло заседание Учёного совета о ходе подготовки к работе государственной экзаменационной комиссии

В Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого прошло очередное заседание Учёного совета.

В ходе заседания были рассмотрены вопросы о ходе подготовки к работе государственной экзаменационной комиссии и задачи по успешному проведению государственной итоговой аттестации выпускников академии и ее филиала 2021 года.

С докладами выступили заместители начальника академии и филиала по учебно-научной работе генерал-майор Роман Ногин и полковник Денис Ковальков.

Члены Ученого совета отметили, что в текущем учебном году командованием академии, филиала академии, факультетов и кафедр проделана значительная работа по обеспечению качественной подготовки слушателей, курсантов и адъюнктов, в том числе и к государственной итоговой аттестации.

Все запланированные на сегодняшний день мероприятия по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации выпускников академии и её филиала выполнены в установленный срок и в полном объёме.

Участниками мероприятия также были рассмотрены вопросы подготовки офицеров по магистерским программам в интересах РВСН, о состоянии работы по проведению набора слушателей, курсантов, докторантов и адъюнктов для дальнейшего обучения в академии и филиале.

Начальник академии генерал-майор Леонид Михолап вручил медаль «За вклад в конгрессно-выставочную деятельность» заместителю начальника академии генерал-майору Роману Ногину, аттестат учёного звания доцент полковнику - Алексею Солоду.

Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения
Новости по теме:
В РВСН завершилось масштабное учение с Барнаульским ракетным соединением
В Военной академии РВСН состоялся конкурс лучших научных работ
Представители Военной академии РВСН имени Петра Великого приняли участи в XXIV Московском международном салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед»
Представители Военной академии РВСН приняли участи в XXIV Московском международном салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед»

Метки:
РВСН
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false