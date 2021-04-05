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05.04.2021 (21:00)

ВКС провели воздушную тренировку военного парада над подмосковным Алабино

Воздушно-космических силы (ВКС) провели тренировку авиационной части военного парада над подмосковным Алабино.

В составе парадного строя авиации были задействованы пилотажные группы «Русские Витязи» и «Стрижи» на самолётах Су-30СМ и МиГ-29, «Беркуты» на вертолётах Ми-28Н, экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС, самолётов военно-транспортной авиации Ил-76, истребителей Су-35С, бомбардировщиков Су-34, Су-24М, вертолётов Ми-26, Ми-8, Ка-52 и других типов авиационной техники.

Завершали авиационную часть экипажи самолётов МиГ-31К и Су-57, а также три группы самолётов — «тактическое крыло» Липецкого авиацентра, «кубинский бриллиант» и шесть штурмовиков Су-25, которые окраят небо в цвета российского флага.

Все полеты выполнялись на высотах от 180 до 550 метров и на скорости от 200 до 550 километров в час.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС)
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