05.04.2021 (20:45)

В 15-й армии ВКС ОсН завершился второй этап конкурса «Военно-медицинская эстафета»

В подмосковном Щелкове завершился второй этап конкурса «Военно-медицинская эстафета». В соревнованиях приняли участие представители команд из соединений 15-й армии ВКС ОсН, а именно: Главный испытательный космический центр имени Г.С. Титова и Главный центр предупреждения о ракетном нападении.

В ходе конкурса военные медики продемонстрировали навыки преодоления полосы препятствий и выполнения задач по военно-медицинской и специальной подготовке. Также были проведены состязания по стрельбе из пистолета Макарова.

Особое внимание жюри уделялось оказанию медицинской помощи, где участники должны были оперативно остановить кровотечение условно раненого, а также вынести его с поля боя, из поврежденной техники, переправить раненых через водную преграду и погрузить в санитарные транспортные средства.

По итогам соревнований сформирована сборная команда 15-й армии ВКС особого назначения для прохождения третьего отборочного этапа конкурса «Военно-медицинская эстафета» в рамках Воздушно-космических сил, которую представит капитан команды лейтенант Ринат Исаев.

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