05.04.2021 (20:30)

Сегодня пилотажной группе «Русские Витязи» исполнилось 30 лет

Авиационная группа высшего пилотажа «Русские Витязи» была образована 5 апреля 1991 года на базе 1-й авиационной эскадрильи Центра показа авиационной техники на аэродроме Кубинка в Подмосковье.

Сегодня, в день своего юбилея, экипажи «Русских Витязей» приступили к тренировкам на самолетах Су-30СМ авиационной части военного парада в Москве.

Накануне 30-летия авиагруппы лётчики завершили программу по освоению новейших многоцелевых истребителей Су-35С, выполнив задачи по предназначению в рамках лётно-тактического учения и полётов с боевым применением авиационных средств поражения по воздушным целям.

Экипажи пилотажной группы являются постоянными участниками различных международных авиасалонов, представляя Воздушно-космические силы России, а также множества авиационных мероприятий, проводимых в различных регионах Российской Федерации.

С 2015 году они стали постоянными участниками Международного военно-технического форума «Армия» и Армейских международных игр. Также в последние годы пилотажная группа принимает активное участие в патриотическом воспитании и привлечении молодежи к службе в авиации, повышении престижа и авторитета военной службы в нашей стране. Они непременные участники военно-патриотической акции «Служба по контракту — твой выбор», проходящей во всех регионах России.

Справочно:

В первый состав пилотажной группы из шести самолетов входили: ведущий — Владимир Басов, левый ведомый — Александр Дятлов, правый — Сергей Ганичев, хвостовой — Владимир Букин, левый внешний — Владимир Баженов, правый внешний — Александр Личкун.

24 августа 1991 года, буквально через четыре с половиной месяца, название «Русские Витязи» впервые прозвучало за рубежом — на первом польском авиашоу в Познани. Тогда с программой одиночного пилотажа выступил командир группы Владимир Баженов. Этот визит стал отправной точкой в создании индивидуального имиджа «Русских Витязей».

Осенью 1991 года «Русские Витязи» уже появились в небе Англии. Басов, Дятлов, Ганичев, Букин, Баженов и Личкун на Су-27 прошли строем над резиденцией королевы в Шотландии, которая сразу и по достоинству оценила грозный и четкий сверкающий строй крылатой шестерки. Визит в Англию продолжили выступления группы на аэрошоу в Люкерсе и Финнингли, где «Витязи» летали вместе с британской эскадрильей Red Arrows («Рэд Эрроуз»).

В последующие годы «Русские Витязи» с достоинством представляли авиацию нашей страны во Франции, США, Китае, Чехии, Словакии, Норвегии, Люксембурге, Бельгии, ОАЭ, Малайзии, Туркмении, Финляндии, Республики Беларусь. С 1993 года они непременные участники международного авиасалона МАКС. Неоднократно пилотажу «Русских Витязей» рукоплескали зрители гидроавиасалона в Геленджике, а также Международного военно-морского салона в Санкт-Петербурге.

В 2004 году в комплекс показов был включен совместный полет пилотажных групп «Русские Витязи» и «Стрижи» в составе девяти самолетов (пять Су-27 и четыре МиГ-29) в строю «ромб» с выполнением полного комплекса фигур высшего пилотажа, ведущий — Игорь Ткаченко. Этот факт сам по себе стал мировым рекордом в истории авиации. Эта девятка получила название «ку?бинский бриллиант».

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