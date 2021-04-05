05.04.2021 (19:30)

Военнослужащие военной полиции и Семеновского полка организовали для ветеранов экскурсию в парк «Патриот»

Военнослужащие военной полиции и Семеновского полка организовали для ветеранских организаций совместную экскурсию в Музейный комплекс «Дорога памяти» и посещение Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации, расположенные в подмосковном Парке культуры и отдыха ВС РФ «Патриот».

После экскурсии в торжественной обстановке ценными подарками были награждены юбиляры, состоящие в ветеранской организации Управления коменданта охраны Минобороны России.

По итогам посещения Музейного комплекса и Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации ветераны выразили благодарность руководству военной полиции и Семеновского полка.

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