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05.04.2021 (19:30)

Военнослужащие военной полиции и Семеновского полка организовали для ветеранов экскурсию в парк «Патриот»

Военнослужащие военной полиции и Семеновского полка организовали для ветеранских организаций совместную экскурсию в Музейный комплекс «Дорога памяти» и посещение Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации, расположенные в подмосковном Парке культуры и отдыха ВС РФ «Патриот».

После экскурсии в торжественной обстановке ценными подарками были награждены юбиляры, состоящие в ветеранской организации Управления коменданта охраны Минобороны России.

По итогам посещения Музейного комплекса и Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации ветераны выразили благодарность руководству военной полиции и Семеновского полка.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Парк Патриот
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