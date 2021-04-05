05.04.2021 (19:00)

В июне планируется начать заводские ходовые испытания новейшей подводной лодки «Магадан»

Заводские ходовые испытания дизель-электрической подводной лодки (ДЭПЛ) проекта 636.3 «Магадан», строящейся на предприятии «Адмиралтейские верфи» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), планируется начать в июне текущего года. В настоящее время подводная лодка после спуска на воду находится на завершающем этапе достройки у причала завода.

Экипаж ДЭПЛ «Магадан» прибудет в Санкт-Петербург в конце апреля для заселения на нее и последующего обеспечения всех этапов испытаний. В настоящее время экипаж проходит комплексную подготовку в Учебном центре ВМФ в Обнинске. Об этом доложено главнокомандующему Военно-Морским Флотом адмиралу Николаю Евменову на рабочем совещании, где рассматривались вопросы подводного кораблестроения.

Ранее, 26 марта, в Санкт-Петербурге на предприятии «Адмиралтейские верфи» состоялась торжественная церемония спуска на воду новейшей большой ДЭПЛ «Магадан» проекта 636.3, строящейся для Военно-Морского Флота России.

Справочно:

«Магадан» — третья подводная лодка в серии, строящейся на АО «Адмиралтейские верфи» для Тихоокеанского флота, заложена 1 ноября 2019 года. Первый корабль, «Петропавловск-Камчатский», передан ВМФ России 25 ноября 2019 года. Подводная лодка «Волхов», вторая в серии, вошла в состав Тихоокеанского флота 24 октября 2020 года. Спуск четвертой подводной лодки «Уфа» запланирован на конец текущего года.

Контракт на строительство серии подписан в сентябре 2016 года, что стало продолжением реализации долгосрочного плана Министерства обороны Российской Федерации по восстановлению боевой готовности Военно-Морского Флота страны и программы совершенствования дизель-электрических подводных лодок.

Подводные лодки модифицированного 636 проекта имеют более высокую (по сравнению с предыдущими проектами) боевую эффективность. Мировой приоритет кораблей этого класса в области неатомного подводного кораблестроения обеспечивают оптимальное сочетание акустической скрытности и дальности обнаружения целей, новейший инерциальный навигационный комплекс, современная автоматизированная информационно-управляющая система, мощное быстродействующее торпедно-ракетное вооружение. Адмиралтейские верфи являются безусловным лидером строительства субмарин данного класса, а также ведут их гарантийное и послепродажное обслуживание.

Также на Адмиралтейских верфях всего за шесть лет, с августа 2010 по ноябрь 2016 года, построена серия подводных лодок данного проекта для Черноморского флота. Начиная с 2014 года предприятие передавало ВМФ России по два корабля ежегодно.

Тактико-технические характеристики подводных лодок проекта 636: автономность плавания — 45 суток, предельная глубина погружения — 300 м, дальность подводного плавания экономичной скоростью — 400 миль, дальность плавания в режиме РДП с усиленным запасом топлива со скоростью семь узлов — 7500 тыс. миль, надводное водоизмещение — 2350 куб. м, количество торпедных аппаратов — 6, скорость подводного хода — 18 узлов, экипаж — 52 человека.

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