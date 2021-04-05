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05.04.2021 (18:03)

На Северном флоте пройдёт всеармейский чемпионат по мини-футболу

Завтра в главной базе Северного флота стартует первенство Вооружённых Сил Российской Федерации по мини-футболу. В нём примут участие восемь команд из всех военных округов, Северного флота, Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск.

Сегодня футболисты прошли мандатную комиссию, а торжественное открытие турнира и первые игры состоятся завтра, 6 апреля, в спортивном комплексе «Старт» главной базы Северного флота — Североморске.

Финал и торжественное закрытие соревнований пройдут 9 апреля.

Главным судьёй чемпионата назначен начальник кафедры спорта и подвижных игр Военного института физической культуры полковник Виктор Егоров из Санкт-Петербурга. В состав судейской коллегии включены представители Центрального спортивного клуба Армии и Управления физической подготовки и спорта Вооружённых Сил России.

По правилам мини-футбольного чемпионата команды состоят из 12 игроков. На площадке с каждой стороны играют по пять человек: четверо полевых игроков и голкипер.

Этот динамичный вид спорта пользуется большой популярностью на Северном флоте. Соревнования по нему проходят, как правило, в спортивных залах. Действующим чемпионом флота является команда армейского корпуса «Армата». Её игроки составляют основу флотской сборной.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот , Спорт
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