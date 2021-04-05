05.04.2021 (17:30)

В Костроме завершился Чемпионат войск РХБ защиты Вооруженных Сил Российской Федерации по армейскому рукопашному бою

В Костроме завершился пятый чемпионат войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил Российской Федерации по армейскому рукопашному бою (АРБ), посвященный памяти участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Заместитель начальника Военной академии РХБ защиты им. Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко генерал-майор Валерий Васильев поздравил победителей соревнований и пожелал всем участникам новых побед, отметив, что на современном этапе армейский рукопашный бой – это активно развивающееся в России единоборство.

Почетными гостями закрытия церемонии турнира стали представители администрации Костромской области, участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

В пятом чемпионате войск РХБ защиты ВС РФ приняли участие:

команда 28 отдельной бригады РХБ защиты (г. Камышин);

команда 27 отдельной бригады РХБ защиты (г. Курск);

команда 10 полка РХБ защиты (пос. Топчиха);

команда 4 полка РХБ защиты Черноморского Флота (г. Севастополь);

команда Военной академии РХБ защиты (г. Кострома).

Соревнования прошли в семи весовых категориях: до 60, 65, 70, 75, 80, 85 и свыше 85 кг.

Первое место заняла команда 28 отдельной бригады РХБ защиты (г. Камышин); второе место у команды 10 полка РХБ защиты (пос. Топчиха); бронза у сборной Военной академии РХБ защиты (г. Кострома).

В личном первенстве победителями стали:

в весовой категории до 60 кг — Жумадилов Алмат из 28 отдельного соединения РХБ защиты Южного военного округа;

в категории 65 кг — Филиппов Никита из воинской части РХБ защиты Центрального военного округа;

в категории до 70 кг — Давудов Абдула из Военной академии РХБ защиты (г. Кострома);

в категории 75 кг — Сефербеков Асхаб из отдельного соединения РХБ защиты (г. Камышин);

в категории 80 кг — Новиков Александр из воинской части РХБ защиты Центрального военного округа;

в категории 85 кг — Хатамов Мардали из отдельного соединения Западного военного округа;

в категории свыше 85 кг — Вахидов Садрудин из отдельного соединения РХБ защиты Южного военного округа.

Первые соревнования такого турнира состоялись в 1996 году в рамках чемпионата Костромского высшего военного училища химической защиты.

С 2011 года турнир проводился как открытый чемпионат Военной академии РХБ защиты, а с 2012 года турнир посвящен памяти участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

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