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05.04.2021 (16:50)

Российские военнослужащие в Таджикистане подготавливают технику к эксплуатации в условиях жаркого климата

Российские военнослужащие 201-й военной базы, дислоцированной в Таджикистане, приступили к подготовке более одной тысячи боевых и специальных машин к летнему периоду эксплуатации.

Все образцы бронетанковой, автомобильной, авиационной техники, стоящие на вооружении российского соединения, проходят регламентное обслуживание, в ходе которого выполняется около 50 операций по замене различных смазок, масел и технических жидкостей. Особое внимание уделяется проверке работоспособности агрегатов, электрических систем вооружения и военной техники. В парках боевых машин и на аэродроме Гиссар развернуто свыше 10 пунктов технического обслуживания, сформировано 15 ремонтных бригад.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Таджикистан
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