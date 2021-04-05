05.04.2021 (16:00)

Военные кинологи Псковского десантно-штурмового соединения готовятся к участию в отборочном этапе всеармейского кинологического конкурса «Верный друг»

Кинологические расчеты Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения готовятся к участию в отборочном этапе всеармейского кинологического конкурса «Верный друг».

Вожатым со своими служебными собаками предстоит преодолевать барьеры и лестницы, полосу инженерных заграждений, окопы и траншеи, в составе расчета — ров с водой и деревянный бум, имитирующий оборудованный пятиметровый участок перехода через препятствие.

В состав команды входит 10 человек — старший представитель команды, тренер, пять участников, из которых четыре военнослужащих со своими служебными собаками являются основными, три человека группы обеспечения и пять служебных собак. Один кинологический расчет наравне со всеми тренируется в составе команды, но является резервным.

«Самое сложное — сделать спарку человека и собаки. Ты можешь быть спортсменом, мастером и отличным стрелком, но если у тебя собака не работает и у вас нет контакта — ничего не получится», — отметил в ходе проведения тренировки тренер команды гвардии старший прапорщик Григорий Семчук.

В ходе проведения конкурса кинологи тренируются в пяти этапах — это трасса «Дог биатлона» (индивидуальная гонка), преодолеют 300-метровую полосу препятствий с выполнением стрельб, продемонстрируют «Защитную службу» с задержанием нарушителя, покажут свою меткость в стрельбе из автомата АК-74М на этапе «Меткий стрелок» и в составе команды пробегут «Дог биатлон-эстафету».

Отборочный этап всеармейского конкурса среди команд, представляющих соединения и воинские части Воздушно-десантных войск, пройдет в период с 19 по 24 апреля на базе Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ.

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