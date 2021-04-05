05.04.2021 (15:45)

Расчеты ракетных комплексов «Бастион» Балтийского флота в ходе учения выполнили электронные пуски ракет по надводным целям

В рамках планового учения группировки разнородных сил Балтийского флота расчеты ракетных комплексов «Бастион» отработали задачи по уничтожению отряда боевых кораблей (ОБК) условного противника. Получив указания, они выполнили электронные пуски противокорабельных ракет по надводным целям. В качестве отряда боевых кораблей условного противника выступили корветы Балтийского флота «Сообразительный» и «Стерегущий» и сторожевой корабль «Ярослав Мудрый».

Во время учения экипажи комплексов также сдали нормативы по подготовке и проведению марша в назначенный неизвестный позиционный район, приведению комплексов к бою, подготовке к стрельбе, смене огневых позиций. Они отработали тактику применения оружия в условиях авиаударов противника и действий диверсионно-разведывательных групп.

К выполнению задач привлечено порядка 100 военнослужащих и свыше 10 единиц автомобильной и специальной техники.

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