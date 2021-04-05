05.04.2021 (15:30)

На Южном Урале стартовали три окружных этапа конкурсов АрМИ-2021

На Южном Урале стартовали окружные этапы сразу трех конкурсов Армейских международных игр: «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск» среди танковых и мотострелковых взводов, а также «Снайперский рубеж» среди военнослужащих снайперских подразделений.

После церемонии открытия соревнований начался первый этап Танкового биатлона. В состязаниях участвуют лучшие танковые взводы 2-й гвардейской и 41-й армий, а также гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа. По условиям этапа командам необходимо преодолеть маршрут с естественными и искусственными препятствиями. Трасса оборудована боевыми дорожками, тремя участками для стрельбы и выполнения огневых задач.

Экипажи последовательно выполняют стрельбы из танковой пушки по мишени «Танк» на дальности до 1,8 тыс. м, зенитного и спаренного пулемета по целям «Вертолет» и «ПТУР». Особую сложность представляет третий участок для стрельбы из закрытых огневых позиций по групповой цели, состоящей из трёх мишеней, имитирующих живую силу и артиллерийские орудие. Для определения установок для стрельбы командиру танкового взвода придаётся расчет с беспилотным летательным аппаратом. Время финиша взвода определяется по пресечению линии финиша третьим танком взвода.

Состязания завершатся 10 апреля финальной эстафетой танковых заводов. По итогам состязаний определится состав команды, которая представит Центральный военный округ на всеармейском этапе Танкового биатлона.

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