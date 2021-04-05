05.04.2021 (15:15)
Артиллеристы ЦВО уничтожили укрепленные командные пункты условного противника
Артиллеристы Центрального военного округа уничтожили укрепленные командные пункты условного противника на учении под Оренбургом.
Практические действия прошли на Тоцком полигоне в рамках итоговой проверки за зимний период обучения. Расчеты беспилотников «Орлан-10» обнаружили позиции противника. Для их уничтожения были задействованы самоходные артиллерийские гаубицы «Мста-С» и реактивные системы залпового огня «Ураган».
Артиллерийские батареи нанесли сосредоточенные удары по объектам противника с закрытых огневых позиций. Корректировку огня и целеуказания осуществляли при помощи беспилотников.
В учении участвовало около двух тысяч военнослужащих и было задействовано свыше 300 единиц военной техники.
Новости по теме:
В Ленинградской области артиллеристы ЗВО уничтожили превосходящие силы противника на максимальной дальности стрельбы
Сотрудники военной полиции российской военной базы в Киргизии провели занятие по медицинской подготовке со школьниками города Кант
Поисково-спасательная группа ЦВО перебазирована в Казахстан для обеспечения запуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым космическим кораблем «Союз МС-18»
Метки: