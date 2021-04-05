05.04.2021 (15:15)

Артиллеристы ЦВО уничтожили укрепленные командные пункты условного противника

Артиллеристы Центрального военного округа уничтожили укрепленные командные пункты условного противника на учении под Оренбургом.

Практические действия прошли на Тоцком полигоне в рамках итоговой проверки за зимний период обучения. Расчеты беспилотников «Орлан-10» обнаружили позиции противника. Для их уничтожения были задействованы самоходные артиллерийские гаубицы «Мста-С» и реактивные системы залпового огня «Ураган».

Артиллерийские батареи нанесли сосредоточенные удары по объектам противника с закрытых огневых позиций. Корректировку огня и целеуказания осуществляли при помощи беспилотников.

В учении участвовало около двух тысяч военнослужащих и было задействовано свыше 300 единиц военной техники.

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