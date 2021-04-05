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05.04.2021 (14:50)

На аэродроме Хурба объединения ВВС и ПВО ВВО начались тренировки экипажей бомбардировщиков Су-34, задействованных на параде Победы

На аэродроме Хурба объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа начались тренировки экипажей новейших бомбардировщиков Су-34 к авиачасти парада, в честь 76-й годовщины Победы.  

В ходе тренировок в небе над Комсомольском-на-Амуре летный состав отработает элементы групповой слётанности в составе звеньев и пар, а также выполнит построения с пролетом на сокращённых дистанциях с минимальными интервалами.

Наиболее масштабный пролет авиации Восточного военного округа состоится в Хабаровске. Над городом выполнят демонстрационный полет 30 единиц авиатехники: вертолеты Ми-8АМТШ, Ка-52, самолеты военно-транспортной авиации Ан-26, Ан-12, Ту-134, новейшие истребители Су-35С, а также бомбардировщики Су-34.

9 мая практический полет вертолетов будет выполнен со скоростью около 200 км/час. Самолеты военно-транспортной авиации выполнят полет на скорости порядка 400 км/час, истребители и бомбардировщики — на скорости около 600 км/час.

Авиачасть парада Победы состоится в Улан-Удэ, Чите, Владивостоке, Хабаровске. В них будет задействовано порядка 70 самолетов и вертолетов.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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