05.04.2021 (14:55)

Более 80 процентов личного состава ЦВО в Сибири завершили вакцинацию от коронавирусной инфекции

Более 80 процентов личного состава соединений и воинских частей Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированных в Сибири, полностью завершили вакцинацию от коронавирусной инфекции. Военнослужащим введены первый и второй компоненты отечественного препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»).

На данный момент к вакцинации привлекаются все категории военнослужащих, которые ранее не болели COVID-19 и не имеют симптомов простудных заболеваний. Перед процедурой проводится обязательный медицинский осмотр у терапевта с измерением температуры тела и тестированием на наличие антител к коронавирусной инфекции. С военнослужащими также проводятся предварительные беседы, в которых доводится информация о COVID-19 и воздействии препарата «Гам-КОВИД-Вак» на организм человека.

Как сообщалось ранее, прививки от коронавирусной инфекции в первую очередь были поставлены военнослужащим, привлекаемым к несению боевого дежурства, командному составу соединений и воинских частей, а также личному составу, привлекаемым к военным парадам 9 мая.

Кроме того, в Сибири продолжается вакцинация членов семей военнослужащих и гражданского персонала воинских частей и соединений.

Вакцинирование проводится с письменного согласия военнослужащих и гражданского персонала.

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