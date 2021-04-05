05.04.2021 (14:40)

В Ленинградской области артиллеристы ЗВО уничтожили превосходящие силы противника на максимальной дальности стрельбы

На Лужском полигоне в Ленинградской области артиллеристы соединений и воинских частей общевойсковой армии Западного военного округа в рамках специальных учений уничтожили превосходящие силы условного противника на максимальной дальности стрельбы.

В ходе боевых стрельб расчёты 152-мм дивизионных самоходных гаубиц 2С19 «Мста-С» нанесли огневое поражение по целям, расположенным на дальностях от 7 до 12 км с закрытых огневых позиций. Координаты целей были переданы операторами комплексов беспилотных летательных аппаратов «Орлан» и наземными группами разведки. Поражаемые цели имитировали военную технику, живую силу, командные пункты и фортификационные сооружения, укрепившегося на позициях условного противника.

Кроме того, артиллеристы выполнили групповые и индивидуальные нормативы по работе на технике, РХБ защите и медицинской подготовке, произвели маскировку техники от воздушной разведки неприятеля.

В рамках проводимых мероприятий также были рассмотрены вопросы взаимодействия при организации и управлении огнем артиллерийских подразделений, ведения разведки, тылового обеспечения и вооруженного охранения от диверсионно-разведывательных групп.

В ходе проведения специальных учений было задействовано более 200 военнослужащих и около 40 единиц вооружения и военной техники.

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