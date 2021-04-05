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05.04.2021 (14:20)

Связисты Ельнинской мотострелковой дивизии организовали единую систему управления тактического звена в ходе учений в Смоленской области

Военнослужащие подразделений связи общевойсковой армии Западного военного округа организовали единую систему управления тактического звена в ходе специальных учений в Смоленской области.

Связисты развернули полевую расширенную сеть коммуникаций и управления. Военнослужащие установили связь в звене «бригада – полк – батальон – рота» при помощи современных командно-штабных машин Р-142, Р-149МА1, Р-149МА3, Р-149МГ1 и Р-149МГ2. Также связисты развернули комплексы разведки, управления и связи «Акведук», «Стрелец» и «Стрелец-М», обеспечив симплексную радиотелефонную, телеграфную связь в открытом и закрытом режиме.

Современные образцы специальной и военной техники позволяют анализировать изменение оперативно-тактической обстановки и боевого состава своих подразделений и сил противника, а также собирать, обрабатывать и передавать зашифрованную информацию управлению на расстоянии до 2000 км, в том числе в условиях радиоэлектронного подавления.

Всего к специальным учениям было привлечено свыше 500 военнослужащих Ельнинской мотострелковой дивизии, задействовано более 80 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Войска связи
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