Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

05.04.2021 (14:15)

Военнослужащие общевойсковой армии ЗВО взяли условного противника в «огневой мешок» в ходе учений в Воронежской области

Военнослужащие общевойсковой армии Западного военного округа взяли условного противника в «огневой мешок» в ходе батальонных тактических учений на полигоне Криница в Воронежской области.

В учениях были задействованы военнослужащие мотострелковых, танковых, артиллерийский, инженерных подразделений, а также взвод противовоздушной обороны.

Согласно сценарию учений, военнослужащие распределились по трём основным эшелонам защиты, а также организовали позиции для засады. Вступив в столкновение с условным противником, мотострелки и танкисты имитировали отступлении, заманивая врага в «огневой мешок».

Когда военнослужащие достигли крайнего эшелона защиты, в тыл противника из засады выступили танки, а отступающие мотострелки выполнили разворот и при поддержке огня артиллерии выполнили сосредоточенный огонь по мишеням, расположенным в районе «огневого мешка».

Всего в батальонных тактических учениях приняло участие свыше 500 военнослужащих общевойсковой армии ЗВО, было задействовано около 150 единиц вооружения, военной и специальной техники. 

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
В Астраханской области боевые расчёты дивизии ПВО Западного военного округа уничтожили высокоманёвренные ракето-мишени
У подразделения материального обеспечения Оперативной группы российских войск в Приднестровье начался полевой выход
Военнослужащие Таманской мотострелковой дивизии ЗВО приступили к комплексной проверке
В Оперативной группе российских войск в Приднестровье начались боевые стрельбы взводов

Метки:
Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false