05.04.2021 (14:15)

Военнослужащие общевойсковой армии ЗВО взяли условного противника в «огневой мешок» в ходе учений в Воронежской области

Военнослужащие общевойсковой армии Западного военного округа взяли условного противника в «огневой мешок» в ходе батальонных тактических учений на полигоне Криница в Воронежской области.

В учениях были задействованы военнослужащие мотострелковых, танковых, артиллерийский, инженерных подразделений, а также взвод противовоздушной обороны.

Согласно сценарию учений, военнослужащие распределились по трём основным эшелонам защиты, а также организовали позиции для засады. Вступив в столкновение с условным противником, мотострелки и танкисты имитировали отступлении, заманивая врага в «огневой мешок».

Когда военнослужащие достигли крайнего эшелона защиты, в тыл противника из засады выступили танки, а отступающие мотострелки выполнили разворот и при поддержке огня артиллерии выполнили сосредоточенный огонь по мишеням, расположенным в районе «огневого мешка».

Всего в батальонных тактических учениях приняло участие свыше 500 военнослужащих общевойсковой армии ЗВО, было задействовано около 150 единиц вооружения, военной и специальной техники.

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