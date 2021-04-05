05.04.2021 (14:30)

Для участия в параде Победы в Санкт-Петербурге будут перебазированы 30 самолетов и вертолетов Западного военного округа

Экипажи 30 единиц авиатехники Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа готовятся к перебазированию из Курской, Воронежской, Псковской, Тверской областей и Карелии на оперативные аэродромы для проведения совместных тренировок воздушной части парада, посвященного 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, который состоится в Санкт-Петербурге 9 мая.

Парадная группа авиации объединения будет представлена вертолётами армейской авиации транспортным Ми-26, многоцелевыми Ми-8, ударными Ми-28 «Ночной охотник» и Ка-52 «Аллигатор», транспортными самолеты Ан-26, Ан-12, Ту-134, а также современными самолётами оперативно-тактической авиации истребителями Су-35С, Су-30СМ, истребителями-бомбардировщиками Су-34, истребителями-перехватчиками МиГ-31.

Пролёт парадной группы авиации над Дворцовой площадью Санкт-Петербурга будет осуществлён в едином строю, составом тактических групп по классам воздушных судов.

Первая репетиция воздушной части парада пройдет уже на следующей неделе.

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