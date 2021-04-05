05.04.2021 (14:07)

В Ленинградской области расчеты комплексов «Искандер-М» уничтожили стратегические объекты условного противника

В Ленобласти военнослужащие ракетной бригады общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) провели учебные пуски ракет по стратегическим объектам условного противника. На учениях применялись ракетные комплексы «Искандер-М».

В ходе занятий ракетчики совершили стокилометровый марш на полигон. Прибыв в назначенный район, они осуществили развертывание комплексов на неподготовленных позициях, проверили системы, выполнили перегрузку ракет с помощью транспортно-заряжающих машин и замаскировали технику в соответствии с условиями местности.

Получив координаты целей, расчеты ракетного комплекса «Искандер-М» выполнили электронные пуски крылатых ракет по командным пунктам, узлам связи и другим важным объектам условного противника, находящимся на удалении до пятисот километров.

Кроме того, военнослужащие неоднократно меняли стартовые позиции и отразили атаку диверсионно-разведывательной группы неприятеля.

В учении было задействовано около 100 военнослужащих и более 20 единиц вооружения, военной и специальной техники ракетного соединения.

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