05.04.2021 (13:55)

Летчики Балтийского флота провели учение по уничтожению кораблей условного противника

В рамках проведения планового учения группировки разнородных сил Балтийского флота летчики морской авиации флота отработали задачи по уничтожению отряда боевых кораблей (ОБК) условного противника.

Экипажи многофункциональных истребителей СУ-30СМ, фронтовых бомбардировщиков Су-24М и ударных вертолётов Ми-24 выполнили боевые упражнения по преодолению системы противовоздушной обороны и нанесению ракетно-бомбового удара по ОБК.

Для того чтобы осложнить противнику отражение авиационного удара, летчики заходили на цель с различных направлений и одновременным маневрированием по скорости и высоте. В качестве отряда боевых кораблей выступили корветы Балтийского флота «Сообразительный» и «Стерегущий» и сторожевой корабль «Ярослав Мудрый».

Практическое бомбометание со средних и малых высот осуществлялось по морским корабельным щитам-мишеням. Средства объективного контроля подтвердили поражение целей. Результаты прямых попаданий были также подтверждены визуально с помощью беспилотных летательных аппаратов (БЛА).

В эпизоде по обнаружению и уничтожению ОБК условного противника было задействовано более 10 самолётов и вертолётов морской авиации флота, а также БЛА.

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