05.04.2021 (13:45)
Батальон морской пехоты Черноморского флота получил 40 новых бронетранспортёров БТР-82А
Отдельный батальон морской пехоты Черноморского флота (ЧФ), дислоцируемый на территории Краснодарского края, принял на вооружение 40 новых бронетранспортёров БТР-82А.
Новые бронемашины были получены в рамках перевооружения Вооруженных Сил РФ на новые образцы военной техники.
В пункт базирования морской пехоты бронетранспортёры БТР-82А доставили железнодорожным эшелоном прямо с завода-изготовителя.
После разгрузки на железнодорожной станции механики-водители в составе колонны перегнали технику в автопарк воинской части.
В ближайшее время боевые машины будут обслужены и подготовлены к летнему режиму эксплуатации, после чего все 40 единиц БТР-82А будут задействованы в мероприятиях боевой подготовки подразделений морской пехоты Черноморского флота.