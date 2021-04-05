05.04.2021 (13:45)

Батальон морской пехоты Черноморского флота получил 40 новых бронетранспортёров БТР-82А

Отдельный батальон морской пехоты Черноморского флота (ЧФ), дислоцируемый на территории Краснодарского края, принял на вооружение 40 новых бронетранспортёров БТР-82А.

Новые бронемашины были получены в рамках перевооружения Вооруженных Сил РФ на новые образцы военной техники.

В пункт базирования морской пехоты бронетранспортёры БТР-82А доставили железнодорожным эшелоном прямо с завода-изготовителя.

После разгрузки на железнодорожной станции механики-водители в составе колонны перегнали технику в автопарк воинской части.

В ближайшее время боевые машины будут обслужены и подготовлены к летнему режиму эксплуатации, после чего все 40 единиц БТР-82А будут задействованы в мероприятиях боевой подготовки подразделений морской пехоты Черноморского флота.

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