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05.04.2021 (13:35)

Сотрудники военной полиции российской военной базы в Киргизии провели занятие по медицинской подготовке со школьниками города Кант

Военные полицейские российской военной базы в Киргизии провели занятие по оказанию первой медицинской помощи со старшеклассниками средней школы города Кант.

В ходе занятия российские военнослужащие рассказали о том, как правильно классифицировать травмы и оказывать эффективную первую помощь пострадавшим. Основными учебными вопросами занятия стали действия при кровотечении и переломах конечностей.

Каждый школьник под руководством российских военнослужащих смог потренироваться в наложении шины, остановке венозного и артериального кровотечение. Дополнительно ребятам было рассказано, какие действия необходимо предпринимать при плохом самочувствии в жаркую погоду.

По завершении занятия военные полицейские провели экспресс-опрос на тему маркировки кровоостанавливающей повязки и периодичности ее смены в зависимости от температурных условий.

Занятие прошло по просьбе преподавательского состава гимназии, обратившегося к командованию соединения за помощью.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Медицина , Военная полиция
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