05.04.2021 (13:25)

Поисково-спасательная группа ЦВО перебазирована в Казахстан для обеспечения запуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым космическим кораблем «Союз МС-18»

Военнослужащие поисково-спасательной и парашютно-десантной службы (ПС и ПДС) Центрального военного округа (ЦВО), перебазированы в Казахстан к местам несения оперативного дежурства для обеспечения безопасности запуска с космодрома Байконур ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым космическим кораблем «Союз МС-18».

Для обеспечения запуска ракеты-носителя в оперативные районы дежурства в Республике Казахстан и Российской Федерации переброшено более 150 специалистов-спасателей, авиационная группа: вертолеты Ми-8, самолеты Ан-26 и Ан-12; более 20 единиц наземной автомобильной техники, в том числе четыре модернизированных поисково-эвакуационных машины ПЭМ-1 и ПЭМ-2 «Синяя птица». Во время полета 65-й экспедиции на Международную космическую станцию военные спасатели будут нести оперативное дежурство на российских аэродромах в населенных пунктах Упрун, Горно-Алтайск, Кызыл, Екатеринбург и на территории Республики Казахстан на аэродромах в Караганде, Байконуре, Жезказгане и Аркалыке.

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым космических кораблем «Союз мс-18», получившим в связи с приближающимся Днем космонавтики название «Ю.А. Гагарин», запланирован на 9 апреля 2021 года. В основной экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-18» вошли космонавты Роскосмоса Олег Новицкий, Пётр Дубров и астронавт NASA Марк Ванде Хай, в дублирующий – российские космонавты Антон Шкаплеров, Олег Артемьев и астронавт NASA Энн МакКлейн.

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