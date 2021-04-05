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05.04.2021 (13:16)

Минометчики Центрального военного округа отработали огневые задачи во взаимодействии с беспилотной авиацией

Военнослужащие минометных подразделений мотострелкового полка гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО) в ходе учения в Свердловской области выполнили огневые задачи. Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов.

Доразведку целей и корректировку огня осуществляли расчеты беспилотных летательных аппаратов. Применение дронов на учении позволило существенно сократить время поиска целей и повысить точность их поражения.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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