05.04.2021 (13:16)
Минометчики Центрального военного округа отработали огневые задачи во взаимодействии с беспилотной авиацией
Военнослужащие минометных подразделений мотострелкового полка гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО) в ходе учения в Свердловской области выполнили огневые задачи. Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов.
Доразведку целей и корректировку огня осуществляли расчеты беспилотных летательных аппаратов. Применение дронов на учении позволило существенно сократить время поиска целей и повысить точность их поражения.
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