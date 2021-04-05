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05.04.2021 (13:00)

Командир российской военной базы в Таджикистане лично поздравил ветерана Великой Отечественной войны с днем рождения

В столице Таджикистана командир 201-й российской военной базы побывал в гостях у ветерана Великой Отечественной войны Олега Дмитриевича Соболева и поздравил его с 97-летием.

Вручив цветы, полковник Серей Горячев пожелал фронтовику крепкого здоровья и пригласил его и его супругу 9 мая на военную базу принять участие в мероприятиях, посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В качестве подарка юнармеец на синтезаторе исполнил любимые песни Олега Дмитриевича, а музыканты военного оркестра под окнами ветерана на духовых инструментах сыграли марш «Победа».

 Олег Дмитриевич добровольцем ушел на фронт. Свой первый бой он принял в возрасте 17 лет в составе 78-ого истребительного батальона под Стрельной, в 7 км от Петергофа. В составе 50-й бригады морской пехоты принимал участие в прорыве блокадного Ленинграда. Соболев дошел до Берлина и Праги и вернулся домой с Победой. За свою служебно-боевую деятельность ветеран войны был награжден медалью за оборону Ленинграда, орденом Отечественной войны 1-ой степени, медалью за освобождение Праги, за Победу над Германией, нагрудным знаком «Защитнику Ораниенбаумского плацдарма» и другими медалями.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Ветераны , Праздники , Таджикистан
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