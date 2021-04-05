05.04.2021 (12:48)

В Астраханской области боевые расчёты дивизии ПВО Западного военного округа уничтожили высокоманёвренные ракето-мишени

В Астраханской области на полигоне Ашулук в ходе тактического учения с боевой стрельбой расчеты дивизии ПВО Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа выполнили боевые пуски зенитных управляемых ракет по учебным целям.

Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов С-300 ПМ2 «Фаворит», С-400 «Триумф» и боевых машин «Панцирь-С» заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне в новом позиционном районе, совершили марш на временные дежурные позиции, преодолев участки «зараженной» местности, провели комплекс мероприятий по дегазации и маскировке боевой техники, выполнили задачи по отражению массированного ракетно-авиационного удара в условиях воздействия активных шумовых помех с помощью имитированного пуска зенитных управляемых ракет условного воздушного противника, в роли которых выступили истребители-перехватчики объединения МиГ-31Б.

Основное внимание на учении было уделено ведению противовоздушного боя с боевыми пусками зенитных управляемых ракет. В воздушном налёте было применено 10 ракето-мишеней, имитирующих современные и перспективные средства воздушного нападения с различными высотно-скоростными характеристиками: высотные мишени «Кабан», гиперзвуковые «Фаворит», а также аэродинамические маловысотные ракето-мишени «Армавир-МВУ».

Перебазирование в пункт постоянной дислокации запланировано на середину апреля.

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