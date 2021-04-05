05.04.2021 (12:35)

В Забайкалье лучшие танковые экипажи ВВО начали подготовку к всероссийскому этапу конкурса АрМИ-2021 «Танковый биатлон»

Лучшие танковые экипажи Восточного военного округа (ВВО) начали подготовку к всероссийскому этапу конкурса профессионального мастерства АрМИ-2021 «Танковый биатлон». Интенсивные тренировки проводятся на полигоне Борзя-Новая мотострелкового соединения общевойсковой армии, дислоцированной в Забайкальском крае.

Под руководством опытных наставников военнослужащие выполняют практические занятия по вождению боевых машин с преодолением препятствий: траншеи, колейного моста, минно-взрывных заграждений, косогора, эскарпа и других.

После тренировок по вождению экипажи танков Т-72Б3 приступят к огневым задачам. Они будут стрелять из пушки, штатным артиллерийским снарядом, и крупнокалиберного пулемета по появляющимся мишеням, имитирующим танки и низколетящие вертолеты противника.

На полигоне для стрельбы из танков подготовлена мишенная обстановка и огневые рубежи, а также оборудована специальная площадка для выверки прицелов и приведения вооружения к нормальному бою.

Кроме того, военнослужащие пройдут подготовку к спортивному этапу соревнований. В нем предусмотрены: бег и переноска ящиков с боеприпасами, метание ручных гранат, а также преодоление лабиринтов, колодцев, рукоходов и водных преград.

Лучшие танкисты в составе сборной команды отправятся представлять ВВО на всеармейском этапе конкурса «Танковый биатлон» АрМИ-2021, который пройдет с 15 по 30 мая текущего года в Челябинской области.

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