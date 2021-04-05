05.04.2021 (12:28)

Танкисты ВВО отработали приём «Танковая карусель» на полигоне Цугол в Забайкалье

Экипажи танков Т-80БВ Восточного военного округа (ВВО) осуществили огневое поражение условного противника на полигоне Цугол в Забайкальском крае, используя тактику «танковой карусели». Особенностью выполнения стрельб методом «танковой карусели» стала попарная, поочередная стрельба танков. Это позволило накрыть условного противника непрерывным огнём и компенсировать время необходимое на перезарядку танковой пушки.

«Танковая карусель» особенно востребована, когда информации о вооружении противника недостаточно. Такая тактика повышает живучесть боевых машин и эффективность поражения целей, а также дает возможность ведения высокоманёвренного боя, не позволяя противнику просчитать и предугадать действия танкового подразделения.

Также задачи по уничтожению живой силы и большого количества техники «противника» осуществили расчеты современной тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» в боевых порядках танкового взвода. В ходе боевых стрельб для поражения целей использовались неуправляемые реактивные снаряды в термобарическом снаряжении.

В свою очередь артиллерийские расчеты самоходных гаубиц 2С3 «Акация» завершили разгром условного противника с закрытых огневых позиций.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице