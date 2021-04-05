05.04.2021 (12:20)
В Чите состоялась первая в этом году совместная тренировка пожарных команд ВВО, подразделений МЧС и дежурных служб спасения города
В столице Забайкальского края прошла первая в текущем году масштабная противопожарная тренировка, организованная сотрудниками жилищно-коммунальной службы Читинского местного гарнизона по тушению условного пожара и проведению аварийно-восстановительных работ на одной из котельных.
По плану тренировки в одном из районов Читы на теплогенерирующем объекте (котельной) произошло условное возгорание нефтепродуктов во время разгрузки мазутовоза.
С поступлением сигнала о возгорании, дежурными службами были оповещены аварийно-спасательные, пожарные, коммунальные и медицинские подразделения. Прибыв на место, военнослужащие военной полиции оцепили территорию вблизи котельной, пожарные команды осуществили развертывание специального оборудования и локализовали очаг условного пожара, с дальнейшим проливом машины с горючим. В свою очередь аварийные службы провели проверку агрегатов и узлов котельной на работоспособность.
В рамках тренировки совершенствовались навыки взаимодействия дежурных служб, совместные действия при тушении возгорания мазутного топлива на котельной и последующие аварийно-восстановительные работы.
В учениях принимали участие работники жилищно-коммунальной службы, пожарные команды Восточного военного округа (ВВО), подразделения военной полиции гарнизона, Забайкальский территориальный центр медицины катастроф, подразделения МЧС России по Забайкальскому краю и службы спасения города.