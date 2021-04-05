05.04.2021 (12:13)

Сдачей контрольных зачетов завершился полевой выход артиллеристов Амурского общевойскового объединения ВВО

На учебных полигонах Амурского общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО) дислоцированном в Приамурье, Еврейской автономии и Хабаровском крае, закончился полевой выход подразделений артиллерии.

В течении месяца артиллеристы отрабатывали вопросы приведения подразделений в высшие степени боевой готовности, совершенствовали маршевую подготовку, оттачивали боевое мастерство.

В ходе сборов с артиллеристами было проведено около 100 различного рода тренировок и огневых задач. Отрабатывались вопросы артиллерийской разведки, занятия огневых позиций, маскировки, выполнения стрельбы из орудий, как прямой наводкой, так и из закрытых позиций, корректировки и переноса огня, а также выполнения мероприятий контрбатарейных маневров.

Особое внимание уделялось применению беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) для разведки целей, наведения и корректировки, а также взаимодействию с разведывательными подразделениями.

Во время отработки задач было произведено около 2000 выстрелов из орудий разных калибров. Израсходовано боеприпасов общей массой около 70 тонн. Поражено около 600 мишеней, имитирующих командные пункты, колонны бронетехники и живой силы условного противника.

В полевом выходе приняли участие около 2000 военнослужащих и было задействовано 600 единиц техники различного назначения.

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