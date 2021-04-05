05.04.2021 (12:09)

Завершаются работы по восстановлению легендарной «Катюши» мастерами военной технической базы ВВО в Улан-Удэ

В Республике Бурятия в техническом подразделении Восточного военного округа завершаются работы по восстановлению бесствольной системы полевой реактивной артиллерии БМ-13, легендарной «Катюши» времен Великой Отечественной войны.

Закончена покраска кабины и корпуса машины. Двигатель технически исправен и неоднократно проверялся военнослужащими при различной нагрузке и режимах работы. «Катюша» с легкостью перемещается своим ходом. На штатном месте был размещен и закреплен самый главный элемент легендарной машины – реактивная установка.

Для полного завершения восстановительных работ на БМ-13, военнослужащим необходимо установить навесное оборудование, нанести маркировку, покрасить отдельные мелкие детали кузова. После этого «Катюша» отправится на тренировки к Параду Победы в составе механизированной колонны.

Основная проблема, которая затрудняла и затягивала процесс восстановления, это нехватка запасных частей. Многие детали были найдены и доставлены с других городов России.

Родной двигатель не подлежал восстановлению и был заменен на точную копию. После долгих поисков двигатель был доставлен из другого города в мастерскую и подвергся капитальному ремонту.

Ранее машина являлась памятником на аллее Славы механизированной техники времен Великой Отечественной войны на территории штаба общевойскового объединения ВВО в военном городке Сосновый Бор. По инициативе командования части реактивная установка была снята с постамента и доставлена на территорию парка технического ракетного подразделения для проведения восстановительных работ.

Планируется, что БМ-13 «Катюша» будет принимать участие в парадах Победы 9 мая на главной площади города Улан-Удэ. Она будет возглавлять механизированную колонну наряду с танком «Т-34», который до этого так же был восстановлен силами военных мастеров ремонтного батальона к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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