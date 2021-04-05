05.04.2021 (11:44)

Уссурийский пункт отбора на военную службу по контракту ВВО завершил вакцинацию от COVID – 19

Военнослужащие пункта отбора на военную службу по контракту Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Уссурийске Приморского края, прошли добровольную вакцинацию от новой коронавирусной инфекции.

Вакцинация производилась в два этапа российским препаратом «Гам-Ковид-Вак». После ввода препарата в течение получаса весь личный состав находился под контролем врачей.

Мероприятие проводилось в филиале военного госпиталя ВВО с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер и проведением предварительного медицинского осмотра личного состава на наличие противопоказаний к препарату.

«В апреле начинается призыв на военную службу. Граждане, получившие высшее профессиональное образование и среднее профессиональное образование, имеют право поступить на военную службу по контракту, минуя службу по призыву. Пункт отбора на военную службу по контракту Уссурийска принял коллегиальное решение в полном составе пройти вакцинацию в целях сохранения жизни и здоровья граждан, поступающих на военную службу по контракту и их семей», – отметил начальник пункта отбора на военную службу по контракту ВВО в Уссурийске подполковник Роман Царёв.

На данный момент оба компонента вакцины получили свыше трех тысяч военнослужащих и медицинского персонала общевойсковой армии ВВО в Приморье. Также после курса вакцинации привитые лица получают Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции.

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