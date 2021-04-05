05.04.2021 (11:58)
Выпускники Дальневосточного ВОКУ получили защиту от COVID-19
Выпускников Дальневосточного высшего общевойскового командного училища провакцинировали от новой коронавирусной инфекции. Вакцинация курсантов, которые скоро станут офицерами и отправятся в войска по всей стране, была организована в приоритетном порядке.
Процедура проведена двухкомпонентной вакциной «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») в добровольном порядке после проверки состояния здоровья и опроса на отсутствие причин медицинского отвода. Перед процедурой каждый курсант прошел экспресс-тестирование на наличие антител.
Всего в ДВОКУ в текущем году будет выпущено около 200 офицеров.
В настоящее время училище готовит командиров для мотострелковых подразделений, подразделений морской пехоты, горных подразделений и уникальной командной специальности для управления подразделениями в условиях Заполярья. Кроме того, ведется подготовка прапорщиков по техническому профилю.