05.04.2021 (11:58)

Выпускники Дальневосточного ВОКУ получили защиту от COVID-19

Выпускников Дальневосточного высшего общевойскового командного училища провакцинировали от новой коронавирусной инфекции. Вакцинация курсантов, которые скоро станут офицерами и отправятся в войска по всей стране, была организована в приоритетном порядке.

Процедура проведена двухкомпонентной вакциной «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») в добровольном порядке после проверки состояния здоровья и опроса на отсутствие причин медицинского отвода. Перед процедурой каждый курсант прошел экспресс-тестирование на наличие антител.

Всего в ДВОКУ в текущем году будет выпущено около 200 офицеров.

В настоящее время училище готовит командиров для мотострелковых подразделений, подразделений морской пехоты, горных подразделений и уникальной командной специальности для управления подразделениями в условиях Заполярья. Кроме того, ведется подготовка прапорщиков по техническому профилю.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице