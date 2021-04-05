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05.04.2021 (11:50)

У подразделения материального обеспечения Оперативной группы российских войск в Приднестровье начался полевой выход

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) начался полевой выход с военнослужащими роты материального обеспечения.

На начальном этапе полевого выхода военнослужащие роты материального обеспечения совершили марш протяженностью 20 километров на 20 единицах военной техники.

В ходе совершения марша в указанный район военнослужащие роты материального обеспечения отражали нападение диверсионно-разведывательных групп условного противника, действия которых отрабатывали разведчики ОГРВ ПРРМ.

По прибытии в указанный район военнослужащие развернулись в районе предназначения, провели организацию охраны и обороны, а также выполнили инженерное оборудование района развертывания.

Полевой выход носит плановый характер и продлится неделю в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Материально-техническое обеспечение (МТО) , Западный военный округ , Приднестровье
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