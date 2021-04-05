05.04.2021 (11:35)

Военнослужащие Таманской мотострелковой дивизии ЗВО приступили к комплексной проверке

В Подмосковье на полигоне Алабино стартовали контрольные занятия с военнослужащими Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа (ЗВО).

Военнослужащим предстоит выполнить более 70 различных нормативов по боевой стрельбе из автоматов АК-74, пулеметов ПК, гранатометов РПГ-7 и АГС-17. Механики-водители сдадут зачеты по вождению боевых машин пехоты БМП-2 и бронетранспортёров БТР-82А и танков Т-72Б3. По итогам проверки каждый военнослужащий получит индивидуальную оценку, которая будет влиять на общий балл целого подразделения.

В контрольных занятиях примет участие порядка 1,5 тысячи военнослужащих и более 300 единиц вооружения и военной техники Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии ЗВО.

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